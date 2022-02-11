Президентський університет буде збудовано на ВДНГ: перший корпус буде запущено 1 жовтня 2023 року

На ВДНГ буде збудовано Президентський університет. Про це під час прес-конференції в Українському кризовому медіацентрі заявив головний архітектор Президентського університету Віталій Молочко.

Минулого тижня розпочався демонтаж частини 19-го павільйону на території ВДНГ.

У цьому павільйоні минулі роки проходив благодійний аукціон Кураж. Його організатор Олена Гудкова написала пост про те, що знесення павільйону не було з нею погоджено і влада її обдурила, повідомляє УНІАН.

Пост у фейсбуці викликав хвилю невдоволення, а саму Олену Гудкову запросили на зустріч до президента.

Під час обговорення в УКМЦ головний архітектор проєкту Віталій Молочко пояснив, що павільйон не є пам’яткою архітектури. І хоча належить до періоду модернізму, не є частиною архітектурного ансамблю ВДНГ.

– Я також захищаю архітектурні пам’ятки минулого. Я власним коштом відремонтував купол Літаючої тарілки на Либідській. Але 19-й павільйон є частиною фонової забудови ВДНГ, – заявив Віталій Молочко.

Архітектор також додав, що 19-й павільйон мав низку технологічних порушень під час будівництва, через що його не можна було інтегрувати у загальну архітектуру майбутнього Президентського університету.

За висновком технічної експертизи, проведеної напередодні, виявлено неякісне бетонування, є оголення робочої арматури, корозія металевих елементів.

Архітектор Молочко наголосив, що захищає ініціативу президента Зеленського, оскільки таких університетів Україна не будувала останніх 30 років.

Президентський університет навчатиме за найбільш інноваційними напрямками: біотехнології, IT та кібербезпека, космічні технології, нанотехнології, енергетичні технології, міжнародні комунікації.

На території університету, за його словами, також розташовуватимуться сучасні лабораторії, які дозволять проводити наукові дослідження та будуть інтегровані в освітній процес.

Також до університетського комплексу входитиме сучасний медичний центр та апарт-готель для викладачів.

– Ми сперечаємося про минуле, тоді як нам треба будувати університет, який підготує студентів до економіки наступного технологічного устрою. Президентський університет – це не про будівництво та будівлі, це про нашу безпеку та здатність брати участь в економіці майбутнього, – заявив Молочко.

Запуск першої черги університету запланована на 1 жовтня 2023 року.