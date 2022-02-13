В День всех влюбленных погода в Украине порадует местных жителей. Согласно прогнозу, в этот день ожидается солнечная погода во всех областях.

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха днем ​​будет держаться на уровне от +3 до +7°C, а ночью столбики термометров опустятся до -7°C.

В понедельник, 14 февраля, днем ​​и ночью обойдется без осадков. Дожди начнутся не раньше четверга, а потом ливни продержатся до конца недели.

Синоптики предупреждают украинцев о незначительном усилении ветра. Его скорость увеличится до 5-10 м/с во всех регионах Украины.

Днем температура воздуха в Украине на юге – от +5 до +7, на востоке – от +2 до +4, в центре – от +4 до +6, на севере – от +2 до +5, на западе – от + 4 до +8 градусов.

В Киеве ожидается солнечная погода без осадков, правда, с небольшим ветром. Температура воздуха в столице до конца дня – на уровне от +4 до +6°C.

В праздник солнышко будет греть весь день, однако следует одеваться по погоде. Ближе к вечеру столбики термометров опустятся до -4 градусов.