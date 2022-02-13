На День всіх закоханих погода в Україні порадує місцевих жителів. Згідно з прогнозом, у цей день очікується сонячна погодна в усіх областях.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря вдень триматиметься на рівні від +3 до +7°C, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -7°C.

У понеділок, 14 лютого, вдень та вночі обійдеться без опадів. Дощі розпочнуться не раніше четверга, а потім зливи протримаються до кінця тижня.

Синоптики попереджають українців про незначне посилення вітру. Його швидкість збільшиться до 5-10 м/с у всіх регіонах України.

Вдень температура повітря в Україні на півдні – від +5 до +7, на сході – від +2 до +4, у центрі – від +4 до +6, на півночі – від +2 до +5, на заході – від +4 до +8 градусів.

У Києві очікується сонячна погода без опадів, щоправда, з невеликим вітром. Температура повітря у столиці до кінця дня – на рівні від +4 до +6°C.

У свято сонечко грітиме весь день, однак варто вдягатися за погодою. Ближче до вечора стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.