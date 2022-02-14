Эскизы будущего вида урбан-парков, которые будут созданы по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка в Днепре и Кривом Роге, обнародовал в Facebook Юрий Голик.

— В августе прошлого года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского был открыт урбан-парк на ВДНГ в Киеве. Первый такой парк в нашей стране и самый большой в Европе. На открытии парка было анонсировано, что в этом году такие парки появятся по всей стране. Урбан-парки в Днепре и Кривом Роге уже готовы к началу работ, — написал Голик.

Днепр и Кривой Рог готовы к Большой стройке урбан-парков: в сети показали, как это будет выглядеть / 4 фотографии

Напомним, на днях заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы президента Зеленского Большая стройка Кирилл Тимошенко рассказал о планах создать в 2022 году по этой программе 30 урбан-парков в 30 городах Украины.