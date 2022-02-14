Ескізи майбутнього вигляду урбан-парків, які будуть створені за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво у Дніпрі та Кривому Розі, оприлюднив у Facebook Юрій Голик.

– У серпні минулого року з ініціативи президента України Володимира Зеленського було відкрито урбан-парк на ВДНГ у Києві. Перший такий парк у нашій країні та найбільший у Європі. На відкритті парку було анонсовано, що цього року такі парки з’являться по всій країні. Урбан-парки у Дніпрі та Кривому Розі вже готові до початку робіт, — написав Голик.

Дніпро та Кривий Ріг готові до Великого будівництва урбан-парків: у мережі показали, як це виглядатиме / 4 фотографии

Нагадаємо, днями заступник керівника Офісу президента, координатор програми президента Зеленського Велике будівництво Кирило Тимошенко розповів про плани створити у 2022 році за цією програмою 30 урбан-парків у 30 містах України.