Російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення.

За даними штабу ООС, наш воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Ворог обстріляв декілька населених пунктів, серед яких є Трьохізбенка та Мар’їнка. Противник відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Мар’їнки окупанти запустили безпілотний літальний апарат, з якого скинули постріл ВОГ-17. На Донбасі зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, який переткнув лінію зіткнення.

У штаті ООС зазначили, що українські захисники відкрили вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили один безпілотник ворога.

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Завдяки зусиллям наших воїнів кордони українських підрозділів залишилися незмінними.