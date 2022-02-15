Украинцы все чаще покупают оружие. Но что же покупают?

Автомат Калашникова и его американский конкурент на базе АР-15 – топ продаж на сегодня. Покупатели сейчас денег на оружие не жалеют. Нарезные карабины берут те, кто идет в тероборону или готовится заниматься военным делом. Они предназначены для стрельбы на поражение с огромного расстояния.

И закон этого не запрещает. С 21 года в Украине разрешено покупать гладкоствольное оружие, а с 25 лет — уже и нарезное. Для этого требуется разрешение, несколько справок, в частности медицинская, о несудимости, и документ, удостоверяющий, что вы умеете обращаться с оружием. А еще – страховка и рапорт участкового о прохождении проверки.

Но всегда ли это хорошо? Ведь оружие могут покупать не только для самообороны.

Одна из проблем – несовершенство нынешней системы выдачи разрешений. Ведь медицинские справки можно банально купить. Следовательно, стать владельцем оружия может, по сути, любой. Даже человек с психическими расстройствами.

Но дело не только в справках. Все упирается в ответственность. Ибо каждый, кто берет в руки оружие, должен понимать – это не игрушка.

Покупая оружие, ты сразу понимаешь – с сегодняшнего дня ты другой человек. Ты отвечаешь за каждый выстрел. Ты отвечаешь за то, будет ли твое оружие храниться таким образом, чтобы к нему никто не имел доступа – даже члены твоей семьи. Следовательно, первое и основное правило — оружие нужно хранить в сейфе, чтобы внезапно до него никто не добрался.

Одна из последних трагедий, произошедшая на этой неделе в спальном районе Киева. Муж случайно нашел старый пистолет своего отца. И решил похвастаться жене. Раздался случайный выстрел. Женщина погибла на месте.

С оружием надо уметь обращаться. В первую очередь, безопасно для себя и окружающих. Безусловно, для этого нужны инструкторы. Несколько тренировок помогут обрести определенную уверенность.

Конечно, не менее важно и регулярно оттачивать свое мастерство во время тренировок. А это — удовольствие не из дешевых.

Вдобавок – одно занятие с инструктором стоит от 300 грн. Столько же — и аренда места для стрельбы.

Но с чего же начать новичку? Что делать, чтобы оружие не сработало против тебя? И как научиться действовать быстро?

Сначала нужно научиться правильно укладывать оружие. Это залог прицельного выстрела. Надо идти от более сложного к более простому. Из карабина гораздо проще будет научиться быстро стрелять, чем из пистолета.

Сколько нужно заниматься?

Для обычного, рядового владельца оружия два раза в месяц – это хороший вариант, раз в месяц – тоже неплохо.

Если применение оружия все же понадобится — быть к этому готовым.

Для защиты, самозащиты, спорта или самоуспокоения приобрести оружие — не проблема. Но надо понимать, зачем ты его покупаешь, знать пределы ответственности, и осознавать, чем это может обернуться.