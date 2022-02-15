Українці все частіше купують зброю. Але що ж саме купують?

Автомат Калашнікова та його американський конкурент на базі АР-15 – топ продажів на сьогодні. Покупці зараз грошей на зброю не шкодують. Нарізні карабіни беруть ті, хто йде до тероборони або ж готується займатися військовою справою. Вони створені для стрільби на ураження з великої відстані.

І закон цього не забороняє. З 21-річного віку в Україні дозволено купувати гладкоствольну зброю, а з 25 років – вже і нарізну. Для цього потрібен дозвіл, кілька довідок, зокрема медична, про несудимість, і документ, який засвідчує, що ви вмієте поводитися зі зброєю. А ще – страховка і рапорт дільничного щодо проходження перевірки.

Однак, чи завжди це добре? Адже і помпову зброю можуть купувати не лише для самооборони.

Одна з проблем – недосконалість нинішньої системи видачі дозволів. Адже медичні довідки можна банально купити. Тобто, по суті, стати власником зброї може будь-хто. Навіть людина з психічними розладами.

Та справа не тільки у довідках. Усе впирається у відповідальність. Бо кожен, хто бере до рук зброю, має розуміти – це не іграшка.

Купуючи зброю, одразу розумієш – відсьогодні ти інша людина. Ти відповідаєш за кожен постріл. Ти відповідаєш за те, чи буде твоя зброя зберігатися в такий спосіб, щоб до неї ніхто не мав доступу – навіть члени твоєї родини.

А відтак, перше і основне правило – зброю потрібно зберігати у сейфі, аби раптово до неї ніхто не дістався.

Одна з останніх трагедій, що сталася цього тижня у спальному районі Києва. Чоловік випадково знайшов старий пістолет свого батька. І вирішив похизуватися перед дружиною. Пролунав випадковий постріл. Жінка загинула на місці.

Зі зброєю треба вміти поводитись. Насамперед безпечно для себе та оточення. Безумовно, для цього потрібні інструктори. Декілька тренувань допоможуть здобути певну впевненість. Звісно, не менш важливо і регулярно відточувати свою майстерність під час тренувань. А це – задоволення не з дешевих. На додачу – одне заняття з інструктором коштує від 300 грн. Стільки ж – і оренда місця для стрільби.

Але з чого ж розпочати новачку? Що робити, аби зброя не спрацювала проти тебе? І як навчитися діяти швидко?

Спочатку треба навчитися правильно вкладати зброю. Це запорука прицільного пострілу. Треба йти від складнішого до простішого. З карабіна набагато простіше буде навчитися швидко стріляти, аніж із пістолета.

Скільки ж треба займатись?

Для звичайного, пересічного власника зброї два рази на місяць – це хороший варіант, раз на місяць – теж непогано.

Якщо застосування зброї все ж знадобиться – бути до цього готовим.

Для захисту, самозахисту, спорту чи самозаспокоєння придбати зброю – нема проблем. Та треба розуміти, навіщо ти її купуєш, знати межі відповідальності, і усвідомлювати, чим це може обернутися.