На стройплощадках Киевгорстроя стабильно ведутся работы — Игорь Кушнир

Холдинговая компания Киевгорстрой продолжает работу в штатном режиме, работы на строительных площадках ведутся.
Об этом на своей странице в Facebook написал Глава правления — президент Киевгорстроя Игорь Кушнир.
Игорь Кушнир отметил, что не смотря на нарастающую панику, компания продолжает работать в намеченном ритме.
— Единственное, чего мы должны опасаться — это собственного страха. Я не открою секрет, если скажу, что война в Украине идет уже. Весемь лет как. Никто не знает, будет эскалация или ситуация будет расшатываться месяцами, или вообще ничего не будет, — написал Игорь Кушнир.
Кушнир добавил, что как бы ни случилось, на сегодняшний день:
- Киевгорстрой работает в нормальном режиме. Если что и вносит изменения, то это Covid, многие сейчас болеют.
- На площадках компании работы ведутся.
- Киевгорстрой — украинская компания! Весь состав высшей руководящей цепочки находится на рабочих местах в Украине! Они продолжают строить.
Он так же отметил, что в условиях информационного нагнетания каждый должен продолжать заниматься своим делом.
— Это сегодня необходимее, чем когда-либо. Лишний шум только заставляет нервничать. Так что работаем и не паникуем! — считает глава Киевгорстроя.
Напомним, по результатам работы в 2021 году Киевгорстрой сдал в эксплуатацию 520 тыс. кв. м недвижимости.