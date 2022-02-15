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Факты / Украина / Общество

На стройплощадках Киевгорстроя стабильно ведутся работы — Игорь Кушнир

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
На стройплощадках Киевгорстроя стабильно ведутся работы — Игорь Кушнир

Холдинговая компания Киевгорстрой продолжает работу в штатном режиме, работы на строительных площадках ведутся.

Об этом на своей странице в Facebook написал Глава правления — президент Киевгорстроя Игорь Кушнир.

Игорь Кушнир отметил, что не смотря на нарастающую панику, компания продолжает работать в намеченном ритме.

— Единственное, чего мы должны опасаться — это собственного страха. Я не открою секрет, если скажу, что война в Украине идет уже. Весемь лет как. Никто не знает, будет эскалация или ситуация будет расшатываться месяцами, или вообще ничего не будет, — написал Игорь Кушнир.

Кушнир добавил, что как бы ни случилось, на сегодняшний день:

  1. Киевгорстрой работает в нормальном режиме. Если что и вносит изменения, то это Covid, многие сейчас болеют.
  2. На площадках компании работы ведутся.
  3. Киевгорстрой — украинская компания! Весь состав высшей руководящей цепочки находится на рабочих местах в Украине! Они продолжают строить.

Он так же отметил, что в условиях информационного нагнетания каждый должен продолжать заниматься своим делом.

— Это сегодня необходимее, чем когда-либо. Лишний шум только заставляет нервничать. Так что работаем и не паникуем! — считает глава Киевгорстроя.

Напомним, по результатам работы в 2021 году Киевгорстрой сдал в эксплуатацию 520 тыс. кв. м недвижимости.

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