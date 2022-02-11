Большая стройка в этом году откроет 30 урбан-парков в 30 городах

В течение текущего года в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского Большая стройка состоится открытие 30 урбан-парков в 30 городах Украины.

Об этом сообщил координатор программы, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей, состоявшегося 11 февраля в Харькове с участием президента Украины.

Он также представил видеопроект того, как будет выглядеть современный урбан-парк по примеру того, который был открыт летом 2021 года на территории ВДНГ в Киеве. https://fex.net/ru/s/ycpnztk

Современные просторы объединят площадки для разных видов спорта: скейт-парк, стритфутбольный спот, стритбольный спот для тренировок по стритболу и баскетболу, стритденс и ивент-спот для занятий уличными танцами, стритворкаут-спот, паркур-спот и т.д.

— Мы строим по заданию президента вертикаль спортивных объектов – начиная от маленьких спортивных площадок во дворах до 30 урбан-парков в 30 городах Украины, – отметил Тимошенко.

Он добавил, что в прошлом году в рамках пилотного проекта было открыто около тысячи спортивных площадок в шести городах Украины.

В этом году запланировано обустройство еще 1,8 тыс. площадок, являющихся первым уровнем спортивных занятий для населения.

Кирилл Тимошенко отметил, что программа Большая стройка в 2022 году охватит также строительство или реконструкцию 20 бассейнов, 94 стадионов, 47 спортивных комплексов, двух больших дворцов спорта, около 100 детских и юношеских спортивных школ, 25 спортивных интернатов, 21 ледовой арены.

Среди спортивных планов, включенных в президентскую программу, отмечено и открытие стадиона в Дрогобыче и Ровно, стадиона Металлург в Кривом Роге. А также построение спортивного комплекса в Хмельницком, Центра олимпийских видов спорта в Херсонской области, дворцов спорта в Киеве и во Львове.

Столичный и львовский дворцы будут принимать у себя Евробаскет-2025, в случае, если Украина будет определена как страна-хозяйка этого спортивного соревнования.

Напомним, что ранее координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко отмечал, что реализация программы дала возможность образовать 200 тыс. новых рабочих мест и увеличить ВВП страны на 2,6%.