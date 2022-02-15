На будмайданчиках Київміськбуду стабільно ведуться роботи — Ігор Кушнір

Холдингова компанія Київміськбуд продовжує роботу у штатному режимі, роботи на будівельних майданчиках ведуться.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Голова правління – президент Київміськбуду Ігор Кушнір.
Ігор Кушнір зазначив, що попри паніку, яка наростає, компанія продовжує працювати в наміченому ритмі.
– Єдине, чого ми маємо побоюватися – це власного страху. Я не відкрию секрет, якщо скажу, що війна в Україні вже йде. Вісім років як. Ніхто не знає, буде ескалація чи ситуація буде розхитуватись місяцями, чи взагалі нічого не буде, – написав Ігор Кушнір.
Кушнір додав, що б не трапилося, на сьогодні:
- Київміськбуд працює у нормальному режимі. Якщо щось і вносить зміни, то це Covid, багато хто зараз хворіє.
- На майданчиках підприємства роботи ведуться.
- Київміськбуд – українська компанія! Весь склад найвищої керівної ланки перебуває на робочих місцях в Україні! Вони продовжують будувати.
Він також зазначив, що в умовах інформаційного нагнітання кожен має продовжувати займатися своєю справою.
– Це сьогодні потрібніше, ніж будь-коли. Зайвий шум тільки змушує нервувати. Тож працюємо і не панікуємо! – вважає голова Київміськбуду.
Нагадаємо, за результатами роботи у 2021 році Київміськбуд здав в експлуатацію 520 тис. кв. м нерухомості.