На будмайданчиках Київміськбуду стабільно ведуться роботи — Ігор Кушнір

Холдингова компанія Київміськбуд продовжує роботу у штатному режимі, роботи на будівельних майданчиках ведуться.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Голова правління – президент Київміськбуду Ігор Кушнір.

Ігор Кушнір зазначив, що попри паніку, яка наростає, компанія продовжує працювати в наміченому ритмі.

– Єдине, чого ми маємо побоюватися – це власного страху. Я не відкрию секрет, якщо скажу, що війна в Україні вже йде. Вісім років як. Ніхто не знає, буде ескалація чи ситуація буде розхитуватись місяцями, чи взагалі нічого не буде, – написав Ігор Кушнір.

Кушнір додав, що б не трапилося, на сьогодні:

Київміськбуд працює у нормальному режимі. Якщо щось і вносить зміни, то це Covid, багато хто зараз хворіє. На майданчиках підприємства роботи ведуться. Київміськбуд – українська компанія! Весь склад найвищої керівної ланки перебуває на робочих місцях в Україні! Вони продовжують будувати.

Він також зазначив, що в умовах інформаційного нагнітання кожен має продовжувати займатися своєю справою.

– Це сьогодні потрібніше, ніж будь-коли. Зайвий шум тільки змушує нервувати. Тож працюємо і не панікуємо! – вважає голова Київміськбуду.

Нагадаємо, за результатами роботи у 2021 році Київміськбуд здав в експлуатацію 520 тис. кв. м нерухомості.