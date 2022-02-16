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Факты / Украина / Общество

Дожди по всей Украине: какой будет погода 17 февраля

Марта Бондаренко редактор ленты
Дожди по всей Украине: какой будет погода 17 февраля

В четверг синоптики прогнозируют дожди почти по всей территории Украины. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Да, на западе страны будет дождь в течение суток. Дневная температура будет колебаться от +6 до +8°C.

Относительно теплая погода с дождями будет и в северных регионах. Там столбики термометров поднимутся до +7°C.

На востоке Украины ночью ожидается мокрый снег, днем — дождь. Температура воздуха от +4°C до +6°C. В центральных областях будет дождь.

Теплее всего 17 февраля будет в южных областях и на Крымском полуострове — до +12°C.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pixabay

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