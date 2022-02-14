В течение недели погода в Украине будет переменчивой, иногда солнечной и с осадками. Температура воздуха будет днем ​​колебаться на уровне +3, +8, ночью похолодает до -6.

Подробный прогноз погоды в Украине на неделю – с 15 по 19 февраля 2022 года, смотрите в материале.

Погода в Украине 15 февраля

В понедельник, 15 февраля, будет солнечно почти по всей территории Украины, за исключением Закарпатской области.

На юге температура воздуха на уровне +5, +8 днем, ночью –1, –6. В восточных регионах в дневное время суток +4, +7, в ночное -7, -12. На севере +2, +7 днем, ночью -4, -8.

На западе днем ​​в среднем +5, +9, ночью похолодает до -2, -5. В центре Украины днем ​​+4, +7, ночью -3, -8. В Киеве днем ​​+4, +6, ночью -4, -6.

Погода в Украине 16 февраля

Во вторник, 16 февраля, будет солнечно, и только в нескольких западных областях ожидаются дожди.

На юге Украины +6, +9 днем; ночью +1,-3. В восточных регионах прогнозируют +4, +7, ночью похолодает до -6, -11. На севере днем ​​+3, +8, ночью –1, –6.

В западных – в дневное время суток +5, +9, в ночное +1, -2. В центре днем ​​+4, +8, ночью – до -1, -6. В Киеве – без осадков, дневная температура +6, +8, ночная -1, -3.

Погода в Украине 17 февраля

В среду, 17 февраля, солнечно будет только на юге, на остальной территории страны пройдут дожди.

На юге Украины столбики термометров днем ​​будут показывать +7, +11, ночью +1, +5. В восточных регионах днем ​​+3, +7, ночью похолодает до +1, +4. На севере Украины дневная температура воздуха +3, +8, ночью будет +1, +4.

В западных регионах в дневные часы суток +5, +9, ночью до +1, +4. В центре днем ​​+6, +10, ночью +1, +4. В Киеве днем ​​+6, +8, ночью столбик термометра опустится до +1, +3.

Погода в Украине 18 февраля

В четверг, 18 февраля, также будет дождь по всей территории кроме южных областей.

На юге днем ​​+6, +10, ночью +2, +4. На востоке днем ​​+4, +6, ночью похолодает +1, +3. В северных регионах +3, +5, в ночное время суток 0, -2.

На западе днем ​​столбики термометров будут показываться +4, +6, ночью 0, -3. В центре Украины днем ​​+4, +7, ночью до 0, +2. В Киеве днем ​​+3, +5, ночью 0, +2.

Погода в Украине 19 февраля

В пятницу, 19 февраля, в Украине часть территории покроют дожди, а в других регионах — без осадков.

В южных областях днем ​​+8, +12, ночью 0, +2. На востоке +5, +7 днем ​​и 0, +2 ночью. В северных регионах дневная температура воздуха – на уровне +5, +8, ночная – 0, +2.

На западе 19 февраля ожидается дождь. Днем +6, +9, ночью до 0, +3. В центре Украины в дневные часы суток ожидается +6, +9, в ночное 0, +2. В Киеве будет накрапать, днем ​​+6, +8, ночью — 0, +2.