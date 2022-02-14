В течение недели погода в Украине будет переменчивой, иногда солнечной и с осадками. Температура воздуха будет днем колебаться на уровне +3, +8, ночью похолодает до -6.
Подробный прогноз погоды в Украине на неделю – с 15 по 19 февраля 2022 года, смотрите в материале.
Погода в Украине 15 февраля
В понедельник, 15 февраля, будет солнечно почти по всей территории Украины, за исключением Закарпатской области.
На юге температура воздуха на уровне +5, +8 днем, ночью –1, –6. В восточных регионах в дневное время суток +4, +7, в ночное -7, -12. На севере +2, +7 днем, ночью -4, -8.
На западе днем в среднем +5, +9, ночью похолодает до -2, -5. В центре Украины днем +4, +7, ночью -3, -8. В Киеве днем +4, +6, ночью -4, -6.
Погода в Украине 16 февраля
Во вторник, 16 февраля, будет солнечно, и только в нескольких западных областях ожидаются дожди.
На юге Украины +6, +9 днем; ночью +1,-3. В восточных регионах прогнозируют +4, +7, ночью похолодает до -6, -11. На севере днем +3, +8, ночью –1, –6.
В западных – в дневное время суток +5, +9, в ночное +1, -2. В центре днем +4, +8, ночью – до -1, -6. В Киеве – без осадков, дневная температура +6, +8, ночная -1, -3.
Погода в Украине 17 февраля
В среду, 17 февраля, солнечно будет только на юге, на остальной территории страны пройдут дожди.
На юге Украины столбики термометров днем будут показывать +7, +11, ночью +1, +5. В восточных регионах днем +3, +7, ночью похолодает до +1, +4. На севере Украины дневная температура воздуха +3, +8, ночью будет +1, +4.
В западных регионах в дневные часы суток +5, +9, ночью до +1, +4. В центре днем +6, +10, ночью +1, +4. В Киеве днем +6, +8, ночью столбик термометра опустится до +1, +3.
Погода в Украине 18 февраля
В четверг, 18 февраля, также будет дождь по всей территории кроме южных областей.
На юге днем +6, +10, ночью +2, +4. На востоке днем +4, +6, ночью похолодает +1, +3. В северных регионах +3, +5, в ночное время суток 0, -2.
На западе днем столбики термометров будут показываться +4, +6, ночью 0, -3. В центре Украины днем +4, +7, ночью до 0, +2. В Киеве днем +3, +5, ночью 0, +2.
Погода в Украине 19 февраля
В пятницу, 19 февраля, в Украине часть территории покроют дожди, а в других регионах — без осадков.
В южных областях днем +8, +12, ночью 0, +2. На востоке +5, +7 днем и 0, +2 ночью. В северных регионах дневная температура воздуха – на уровне +5, +8, ночная – 0, +2.
На западе 19 февраля ожидается дождь. Днем +6, +9, ночью до 0, +3. В центре Украины в дневные часы суток ожидается +6, +9, в ночное 0, +2. В Киеве будет накрапать, днем +6, +8, ночью — 0, +2.