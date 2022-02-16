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Факты / Украина / Общество

Работаем круглосуточно, готовы к любым сценариям: Федоров о кибератаке на сервис Дія

Наташа Тарчевська редактор ленты
Михайло Федоров

Минцифры продолжает отслеживать ситуацию, связанную с кибератаками на украинские информационные ресурсы. В частности, сервис Дія работал и работает стабильно.

Об этом 16 февраля во время марафона единства #UA вместе заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что вместе с коллегами готов к любому сценарию: сейчас министерство много времени уделяет кибербезопасности, параллельно развивая сервисы.

– Действительно, вчера была беспрецедентная атака на информационные ресурсы, на портал Дія. Мы были готовы к этому, мы готовились, понимали, что так будет происходить. Такого не было в истории Украины, но мы работаем 24/7. Мы понимаем ту ответственность, которую несем, строя цифровое государство, для нас это вызов, мы готовы к любому сценарию.

По оценкам Михаила Федорова, кибератака на ряде украинских сайтов 15 февраля стоила заказчикам миллионы долларов.

Это была самая большая в истории Украины DDOS-атака, которая готовилась заранее.

Ко Дню Единения 16 февраля на всех телеканалах Украины проходит марафон единства #UAразом. Смотрите вечернюю часть онлайн-трансляции марафона соединения на телеканале ICTV и на сайте Факты ICTV.

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