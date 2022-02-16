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Факти / Україна / Суспільство

Працюємо цілодобово, готові до будь-яких сценаріїв: Федоров про кібератаку на сервіс Дія

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Михайло Федоров

Мінцифри продовжує відстежувати ситуацію, пов’язану із кібератаками на українські інформаційні ресурси. Зокрема, сервіс Дія працював і працює стабільно.

Про це 16 лютого під час марафону єднання #UAразом заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що разом із колегами готовий до будь-якого сценарію: наразі міністерство багато часу приділяє кібербезпеці, паралельно розвиваючи сервіси.

– Дійсно, вчора була безпрецедентна атака на інформаційні ресурси, на портал Дія. Ми були готові до цього, ми готувалися, ми розуміли, що так буде відбуватися. Такого не було в історії України, але ми працюємо 24/7.  Ми розуміємо ту відповідальність, яку несемо, будуючи цифрову державу, для нас це виклик, ми готові до будь-якого сценарію.

За оцінками Михайла Федорова, кібератака на низку українських сайтів 15 лютого коштувала замовникам мільйони доларів.

Це була найбільша в історії України DDоS-атака, яка готувалася заздалегідь.

До Дня Єднання 16 лютого на всіх телеканалах України триває марафон єднання #UAразом. Дивіться вечірню частину онлайн-трансляції марафону єднання на телеканалі ICTV та на сайті Факти ICTV.

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