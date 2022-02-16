Вартість кібератаки 15 лютого оцінили в мільйони доларів – Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав, що вартість DDOS-атаки на низку порталів держустанов, яка сталася 15 лютого, оцінюється мільйонами доларів.

– Всі органи, які відповідають за кібербезпеку, відреагували дуже швидко. Кючова мета цієї кібератаки – дестабілізація, посіяти паніку. Але хакерам не вдалося досягнути цілі. Банківська система дуже щвидко відновилася, як і всі сайти. Ми можемо говорити, що вартість подібної атаки – це мільйони доларів, – сказав він на брифінгу.

За його словами, це найбільша в історії України DDOS-атака, яка готувалася заздалегідь.

Федоров наголосив, що вектор атак організовано з різних країн, але всі органи були готові до цього.