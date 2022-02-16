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Факти / Україна / Суспільство

Вартість кібератаки 15 лютого оцінили в мільйони доларів – Федоров

Валентина Летяк редакторка стрічки
Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав, що вартість DDOS-атаки на низку порталів держустанов, яка сталася 15 лютого, оцінюється мільйонами доларів.

– Всі органи, які відповідають за кібербезпеку, відреагували дуже швидко. Кючова мета цієї кібератаки – дестабілізація, посіяти паніку. Але хакерам не вдалося досягнути цілі. Банківська система дуже щвидко відновилася, як і всі сайти. Ми можемо говорити, що вартість подібної атаки – це мільйони доларів, – сказав він на брифінгу.

За його словами, це найбільша в історії України DDOS-атака, яка готувалася заздалегідь.

Федоров наголосив, що вектор атак організовано з різних країн, але всі органи були готові до цього.

– Зараз підготовлено низку законодавчих ініціатив, збільшується фінансування напряму кібербезпеки. Україна готова до подібних атак, ми скоординовані та ще більше приділятимемо увагу кіберзахитсту, – додав він.

Фото: УНІАН

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