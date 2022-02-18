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Факты / Украина / Общество

Война на Донбассе: под вечер боевики совершили 50 обстрелов позиций ВСУ, есть раненые

Илья Нежигай редактор ленты
наслідки обстрілу Станиці Луганської

По состоянию на 22 часа 17 февраля со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщили в штабе ООС, кроме обстрелов в Донецкой области боевики применили вражеский беспилотный летательный аппарат, вероятно, Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов врага один военнослужащий получил ранение, еще один – боевое травмирование.

– Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего — средней тяжести, травмированного — удовлетворительное, — говорится в сообщении

В частности, обстрелами боевиков ранены двое гражданских лиц.

Всего российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Водяное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
  • Трудовское – из минометов калибра 82 мм.
  • Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Новоселовково Второе– из противотанковых ракетных комплексов.
  • Луганское и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
  • Троицкое – по вооружению танка, минометам калибра 120 мм и 82 мм.
  • Попасное – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Зайцево – из автоматических станковых гранатометов.
  • Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Станицу Луганскую — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
  • Пески – из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
  • Гольмовский и Майорск – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Хрящевка и Сизе — из артиллерии калибра 122 мм.
  • Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское, Донецкое, Опросное и Гранитное — из минометов калибра 120 мм.
  • Широкино – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В штабе напомнили, что сегодня в первой половине дня боевики обстреляли детский сад и линии электропередач в Станице Луганской. Кроме того, НВФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод.

– Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия, – сообщили военные.

В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь для прекращения активности врага, но только в том случае, если это несло угрозу жизни военнослужащих.

После сегодняшнего обострения на Донбассе, Украина в ТКГ заявила, что созывает срочное заседание.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

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