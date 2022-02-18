По состоянию на 22 часа 17 февраля со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщили в штабе ООС, кроме обстрелов в Донецкой области боевики применили вражеский беспилотный летательный аппарат, вероятно, Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов врага один военнослужащий получил ранение, еще один – боевое травмирование.

– Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего — средней тяжести, травмированного — удовлетворительное, — говорится в сообщении

В частности, обстрелами боевиков ранены двое гражданских лиц.

Всего российско-оккупационные войска обстреляли:

Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Водяное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Трудовское – из минометов калибра 82 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Новоселовково Второе– из противотанковых ракетных комплексов.

Луганское и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Троицкое – по вооружению танка, минометам калибра 120 мм и 82 мм.

Попасное – из станковых противотанковых гранатометов.

Зайцево – из автоматических станковых гранатометов.

Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

Пески – из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Гольмовский и Майорск – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Хрящевка и Сизе — из артиллерии калибра 122 мм.

Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское, Донецкое, Опросное и Гранитное — из минометов калибра 120 мм.

Широкино – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В штабе напомнили, что сегодня в первой половине дня боевики обстреляли детский сад и линии электропередач в Станице Луганской. Кроме того, НВФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод.

– Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия, – сообщили военные.

В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь для прекращения активности врага, но только в том случае, если это несло угрозу жизни военнослужащих.

После сегодняшнего обострения на Донбассе, Украина в ТКГ заявила, что созывает срочное заседание.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС