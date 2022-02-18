Станом на 22 годину 17 лютого з боку незаконних збройних формувань (НЗФ) зафіксовано 50 порушень, 39 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як повідомили у штабі ООС, крім обстрілів на Донеччині бойовики застосували ворожий безпілотний літальний апарат, ймовірно, Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок обстрілів ворога один військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування.
– Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний, – йдеться у повідомленні
Зокрема, обстрілами бойовиків поранено двох цивільних осіб.
Загалом російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Новотошківське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Водяне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.
- Трудівське – з мінометів калібру 82 мм.
- Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Новоселівку Другу – з протитанкових ракетних комплексів.
- Луганське та Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
- Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.
- Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів.
- Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм.
- Станицю Луганську- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
- Піски – з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів.
- Гольмівський та Майорськ – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Хрящівку та Сизе – з артилерії калібру 122 мм.
- Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне та Гранітне – з мінометів калібру 120 мм.
- Широкине – з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
В штабі нагадали, що сьогодні в першій половині дня бойовики обстріляли дитячий садок та лінії електропередач в Станиці Луганській. Крім цього, НЗФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.
– Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії, – повідомили військові.
У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь для припинення активності ворога, але лише в тому разі, якщо це несло загрозу життю військовослужбовців.
Після сьогоднішнього загострення на Донбасі, Україна в ТКГ заявила, що скликає термінове засідання.
Джерело: Штаб ООС
Фото: Штаб ООС