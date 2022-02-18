Станом на 22 годину 17 лютого з боку незаконних збройних формувань (НЗФ) зафіксовано 50 порушень, 39 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомили у штабі ООС, крім обстрілів на Донеччині бойовики застосували ворожий безпілотний літальний апарат, ймовірно, Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілів ворога один військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування.

– Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний, – йдеться у повідомленні

Зокрема, обстрілами бойовиків поранено двох цивільних осіб.

Загалом російсько-окупаційні війська обстріляли:

Новотошківське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Водяне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.

Трудівське – з мінометів калібру 82 мм.

Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Новоселівку Другу – з протитанкових ракетних комплексів.

Луганське та Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.

Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів.

Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм.

Станицю Луганську- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

Піски – з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Гольмівський та Майорськ – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Хрящівку та Сизе – з артилерії калібру 122 мм.

Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне та Гранітне – з мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

В штабі нагадали, що сьогодні в першій половині дня бойовики обстріляли дитячий садок та лінії електропередач в Станиці Луганській. Крім цього, НЗФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.

– Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії, – повідомили військові.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь для припинення активності ворога, але лише в тому разі, якщо це несло загрозу життю військовослужбовців.

Після сьогоднішнього загострення на Донбасі, Україна в ТКГ заявила, що скликає термінове засідання.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС