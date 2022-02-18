На неопределенный срок: с 19 февраля Чернобыльская зона для туристов будет закрыта

Чернобыльская зона отчуждения закрывает вход для туристов на неопределенный срок, начиная с субботы, 19 февраля.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Ассоциации Чернобыльских туроператоров, директор агентства Чернобыль тур Ярослав Емельяненко. Он отметил, что такое решение было принято в связи с “техническими причинами”.

— Только сообщили, что с 19 февраля Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как технические причины, — написал Ярослав Емельяненко.

По предварительной информации, такие ограничения будут действовать не дольше двух месяцев.

По мнению Ярослава Емельяненко, закрытие зоны отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов связано со слухами о возможном полномасштабном вторжении России вглубь территории Украины.

— Мы уважаем решение властей, заботящихся об обеспечении безопасности страны. Надеемся, что в ближайшее время Чернобыльская зона будет открыта для представителей международного сообщества, украинцев и СМИ, которые спокойно чувствуют себя под защитой ВСУ на территории нашего государства, — отметил он.

К моменту публикации соответствующего объявления на сайте Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения еще не появилось.

Источник: Ярослав Емельяненко