На невизначений термін: з 19 лютого Чорнобильську зону для туристів буде закрито

Чорнобильська зона відчуження закриває вхід для туристів на невизначений термін, починаючи з суботи, 19 лютого.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив очільник Асоціації Чорнобильських туроператорів, директор агенції Чорнобиль тур Ярослав Ємельяненко. Він зазначив, що таке рішення ухвалили у зв’язку з “технічними причинами”.

– Щойно повідомили, що з 19 лютого Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений термін. Офіційна причина озвучується як “технічні причини”, – написав Ярослав Ємельяненко.

За попередньою інформацією, такі обмеження діятимуть не довше двох місяців.

На думку Ярослава Ємельяненка, закриття зони відчуження Чорнобильської АЕС для туристів пов’язане з чутками про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії вглиб території України.

– Ми поважаємо рішення влади, що піклується про забезпечення безпеки країни. Сподіваємося, що найближчим часом Чорнобильська зона буде відкрита для представників міжнародної спільноти, українців та ЗМІ, що відчувають себе спокійно під захистом ЗСУ на території нашої держави, – зауважив він.

На момент публікації відповідного оголошення на сайті Держагентства України з управління зоною відчуження ще не з’явилося.

Джерело: Ярослав Ємельяненко