Рада попросила президента разобраться с загрязнением окружающей среды отходами НГЗ

Верховная Рада 286 голосами поддержала запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому от группы народных депутатов от Слуги народа О необходимости обеспечения соблюдения права жителей Николаевского района Николаевской области на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду.

В запросе говорится о необходимости выполнения указа президента Украины от 23 марта 2021 года и решения СНБО О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации.

Народные депутаты приводят информацию о том, что Николаевский глиноземный завод является одним из крупнейших загрязнителей воздуха. В частности, в течение 2018 года предприятие выбросило в атмосферу 2 362,3 тонны загрязняющих веществ, что на 244,7 тонны больше, чем в 2017 году.

В то же время в хранилищах отходов НГЗ находится более 47 млн тонн красного шлама, которые составляют 82% от всех накопленных отходов 4-го класса.

НГЗ ежегодно получает свыше 1 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость, а за период 2018-2021 годов он получил бюджетное возмещение НДС на сумму свыше 4,3 млрд грн.

Общий объем уплаченных НГЗ налогов в бюджеты всех уровней за период 2018-2021 годов составляет примерно 1 млрд грн. То есть разница между возмещением НДС и уплаченными налогами за данный период составляет около 3,3 млрд грн в пользу предприятия.

Площадь, занятая шламохранилищами ООО НГЗ, составляет 330 га, в результате чего в 2011, 2012 и 2019 годах наблюдались шламовые пылевые бури.

Как результат, в районе шламохранилищ смертность от онкологических заболеваний значительно увеличилась (по отдельным видам – на 300%), в то время как в остальных районах Николаевской области она снизилась.

Народные депутаты просят президента дать указание Кабмину выявить и устранить причины значительного накопления красного шлама вследствие деятельности НГЗ, а также обеспечить межведомственный контроль в сфере обращения с образующимися отходами в процессе деятельности предприятия.

Они предлагают внести изменения в положения постановления Кабмина от 13 июля 2000 года №1120 Об утверждении Положения о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их утилизацией/удалением, Желтого и Зеленого перечня отходов, с тем чтобы красный шлам был отнесен к опасным отходам (а не отходам 4-го класса, как сейчас).

Депутаты просят создать группу межведомственного контроля с участием Минэкологии, Госэкоинспекции и фискальных органов за правильностью начисления и уплаты НГЗ экологического налога, чтобы предприятие вернуло бюджету недополученные доходы.

В ноябре 2020 года общественная организация Стоп шлам подала иск в суд против Николаевского глиноземного завода, требуя возместить больше 9,2 млрд грн морального ущерба за вред экологии.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.