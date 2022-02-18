Рада попросила президента розібратися із забрудненням довкілля відходами МГЗ

Верховна Рада 286 голосами підтримала запит до президента України Володимира Зеленського від групи народних депутатів від Слуги народу Про необхідність забезпечення дотримання права мешканців Миколаївського району Миколаївської області на безпечне для життя та здоров’я навколишнє середовище.

У запиті йдеться про необхідність виконання указу президента України від 23 березня 2021 року та рішення РНБО Про виклики та загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їхньої нейтралізації.

Народні депутати зазначили, що Миколаївський глиноземний завод є одним із найбільших забруднювачів повітря. Зокрема, протягом 2018 року підприємство викинуло в атмосферу 2 362,3 тонни забруднювальних речовин, що на 244,7 тонни більше, ніж у 2017 році.

Водночас у сховищах відходів МГЗ скупчилося понад 47 млн тонн червоного шламу, що становить 82% від усіх накопичених відходів 4-го класу.

МГЗ щороку отримує понад 1 млрд грн відшкодування податку на додану вартість, а за період 2018-2021 років він отримав бюджетне відшкодування ПДВ на суму понад 4,3 млрд грн.

Загальний обсяг сплачених МГЗ податків до бюджетів усіх рівнів за період 2018-2021 років становить приблизно 1 млрд грн. Тобто різниця між відшкодуванням ПДВ та сплаченими податками за цей період становить близько 3,3 млрд грн на користь підприємства.

Площа, зайнята шламосховищами ТОВ МГЗ, становить 330 га, внаслідок чого у 2011, 2012 та 2019 роках спостерігалися шламові пилові бурі.

Як результат, у районі шламосховищ смертність від онкологічних захворювань значно збільшилася (за окремими видами – на 300%), тоді як в інших районах Миколаївської області вона знизилася.

Народні депутати просять президента дати завдання Кабміну виявити та усунути причини значного накопичення червоного шламу внаслідок діяльності МГЗ, а також забезпечити міжвідомчий контроль у сфері поводження з відходами у процесі діяльності підприємства.

Вони пропонують внести зміни до положень постанови Кабміну від 13 липня 2000 року №1120 Про затвердження Положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їхньою утилізацією/видаленням, Жовтого та Зеленого переліку відходів для того, щоб червоний шлам був віднесений до небезпечних відходів (а не відходів 4-го класу, як зараз).

Депутати просять створити групу міжвідомчого контролю за участю Мінекології, Держекоінспекції та фіскальних органів за правильністю нарахування та сплати МГЗ екологічного податку, щоб підприємство повернуло бюджету недоотримані доходи.

У листопаді 2020 року громадська організація Стоп шлам подала позов до суду проти Миколаївського глиноземного заводу, вимагаючи відшкодувати понад 9,2 млрд грн моральних збитків за шкоду екології.

Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які негативно впливають на навколишнє природне середовище, а також життя та здоров’я людини.