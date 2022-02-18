Україна не планує здійснювати наступальні операції на Донбасі. Життя українців має найбільше значення, тому не варто вірити брехні окупантів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у зверненні до жителів ОРДЛО закликав довіряти уряду України. ЗСУ не збираються ставити під загрозу життя та здоров’я українських громадян.

– Вкотре повторюю – військово-політичне керівництво держави не планує та не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій – політико-дипломатичний, – наголосив він.

Залужний стверджує, що російські бойовики надалі загострюють ситуацію на Донбасі. Окупанти свідомо вводять в оману жителів, які проживають на тимчасово окупованій території України.

За його словами, уряд України навіть не розглядає такі варіанти, тому що наступальна операція на Донбасі може призвести до численних жертв серед наших громадян в ОРДЛО.

– На відміну від окупантів, для нас життя українських громадян на всій території нашої держави та за її межами – найвища цінність, – переконує головнокомандувач ЗСУ.

Останні дні бойовики здійснюють численні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, однак українські військові реагують на загострення лише у разі загрози життю армії або місцевих жителів.