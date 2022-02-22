Росію дратує, що їхні пропагандистські вкиди вже не діють на українців – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до українців через чергову російську агресію та визнання псевдоформувань “ЛДНР”.

— Я вдячний українцям, що попри внутрішню тривожність зберігають холоднокровність та спокій. Паніка в Україні потрібна лише державі-агресору – РФ. Росію дратує, що їхні пропагандистські вкиди вже не діють на українців, тож Кремль продовжить інформаційні атаки по нам з новою силою. Тому й надалі пропускаємо все крізь призму критичного мислення. З боку держави ми триматимемо оборону у розвінчуванні фейків та докладатимемо зусиль для захисту інформпростору, – написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що всі останні дії Кремля є лише продовженням варварської політики, яка триває вже вісім років.

— Нібито ми чи світ не знали, що на окупованій частині Донбасу є російські війська? Нібито Володимир Путін до вчорашнього спічу не маніпулював історичними фактами? Україна – не одна. Ми чекаємо не лише жорсткої реакції світу на агресію Росії, а й конкретних санкцій. А також конкретної допомоги Україні, яка стала єдиним реальним захисником Європи від імперських планів Путіна, – додав міністр.

За його словами, більше ніж на “всесвітню стурбованість” українці повинні покладатися на самих себе, українських дух, на прагнення волі та армію. Адже “активізація терористів та навіть введення російських військ – не лякають нас, а ЗСУ здатні протистояти ворогу”. Він ще раз нагадав, що російські війська були на території Донбасу вже вісім років.

— Країна має план дій, а урядовці продовжують активно працювати в межах компетенцій своїх відомств. Ми не відмовляємося від дипломатичного шляху врегулювання ситуації. Але хай ворог пам’ятає – ми готові дати йому відсіч. І всі об’єднаємося для допомоги нашим Збройним силам! Все буде Україна!

Нагадаємо, що 21 лютого після засідання Радбезу Росія визнала “ДНР” та “ЛНР”. Президент РФ Володимир Путін наказав Міноборони Росії забезпечити Збройними силами РФ “функції підтримання миру” на цих територіях.

Джерело: Олександр Ткаченко