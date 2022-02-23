По состоянию на 17.00 23 февраля, со стороны вооруженных формирований России зафиксировано 59 обстрелов, 54 из которых с применением тяжелого вооружения.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один, боевое травмирование.

В штабе добавили, что командование ООС выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Так, со стороны поддерживаемых Россией боевиков совершены обстрелы позиций украинских военных вблизи:

Пять раз Новотошковского – из БМ-21 Град, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Золотого – из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды возле Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Семь раз около Южного – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре раза вблизи Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.

Четыре раза около Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов Джмиль.

Четырнадцать раз Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1.

Семь раз Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов.

Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 мм.

Три раза Счастье – из БМ-21 Град, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Четыре раза Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Пять раз Марьинки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Гранитного – из противотанковых ракетных комплексов.

В штабе отметили, что объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют потенциальными угрозами со стороны врага.

Ранее спутниковые снимки показали новые развертывания вооруженных сил и военной техники на западе РФ и в Беларуси, граничащей с границами Украины.

Фото: Оперативно-тактическая группировка Восток