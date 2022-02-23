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Факты / Украина / Общество

Боевики убили украинского военного на Донбассе: стреляли из Градов и гранатометов

Илья Нежигай редактор ленты
Донбас, ООС

По состоянию на 17.00 23 февраля, со стороны вооруженных формирований России зафиксировано 59 обстрелов, 54 из которых с применением тяжелого вооружения.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один, боевое травмирование.

В штабе добавили, что командование ООС выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Так, со стороны поддерживаемых Россией боевиков совершены обстрелы позиций украинских военных вблизи:

  • Пять раз Новотошковского – из БМ-21 Град, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Золотого – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Дважды возле Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Семь раз около Южного – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Четыре раза вблизи Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.
  • Четыре раза около Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов Джмиль.
  • Четырнадцать раз Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1.
  • Семь раз Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов.
  • Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Три раза Счастье – из БМ-21 Град, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Четыре раза Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
  • Пять раз Марьинки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Гранитного – из противотанковых ракетных комплексов.

В штабе отметили, что объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют потенциальными угрозами со стороны врага.

Ранее спутниковые снимки показали новые развертывания вооруженных сил и военной техники на западе РФ и в Беларуси, граничащей с границами Украины.

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Фото: Оперативно-тактическая группировка Восток

Источник: Штаб ООС

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