По состоянию на 17.00 23 февраля, со стороны вооруженных формирований России зафиксировано 59 обстрелов, 54 из которых с применением тяжелого вооружения.
В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один, боевое травмирование.
В штабе добавили, что командование ООС выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Так, со стороны поддерживаемых Россией боевиков совершены обстрелы позиций украинских военных вблизи:
- Пять раз Новотошковского – из БМ-21 Град, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Золотого – из артиллерии калибра 122 мм.
- Дважды возле Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- Семь раз около Южного – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Четыре раза вблизи Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.
- Четыре раза около Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов Джмиль.
- Четырнадцать раз Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1.
- Семь раз Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов.
- Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 мм.
- Три раза Счастье – из БМ-21 Град, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Четыре раза Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
- Пять раз Марьинки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Гранитного – из противотанковых ракетных комплексов.
В штабе отметили, что объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют потенциальными угрозами со стороны врага.
Ранее спутниковые снимки показали новые развертывания вооруженных сил и военной техники на западе РФ и в Беларуси, граничащей с границами Украины.