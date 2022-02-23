Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Бойовики вбили українського військового на Донбасі: стріляли з Градів та гранатометів

Ілля Нежигай редактор стрічки
Донбас, ООС

Станом на 17 годину середи, з боку збройних формувань Росії зафіксовано 59 обстрілів, 54 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Ще один, бойове травмування.

В штабі додали, що командування ООС висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого.

Так, з боку підтримуваних Росією бойовиків здійснено обстріли позицій українських військових поблизу:

  • П’ять разів Новотошківського – з БМ-21 Град, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Золотого – з артилерії калібру 122 мм.
  • Двічі Попасної – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Сім разів Південного – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Чотири рази Пісків – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.
  • Чотири рази Світлодарська – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів Джміль.
  • Чотирнадцять разів Богданівки – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм, БМП-1.
  • Сім разів Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів.
  • Станиці Луганської – з артилерії калібру 122 мм.
  • Три рази Щастя – з БМ-21 Град, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Чотири рази Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
  • П’ять разів Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Гранітного – з протитанкових ракетних комплексів.

У штабі зазначили, що об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Раніше супутникові знімки показали нові розгортання збройних сил та військової техніки на заході РФ та у Білорусі, що межує з кордонами України.

Читайте
Морок невизначеності впав – Резніков звернувся до ЗСУ

Фото: Оперативно-тактичне угруповання Схід

Джерело: Штаб ООС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка