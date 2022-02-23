Станом на 17 годину середи, з боку збройних формувань Росії зафіксовано 59 обстрілів, 54 з яких із застосуванням важкого озброєння.
Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Ще один, бойове травмування.
В штабі додали, що командування ООС висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого.
Так, з боку підтримуваних Росією бойовиків здійснено обстріли позицій українських військових поблизу:
- П’ять разів Новотошківського – з БМ-21 Град, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Золотого – з артилерії калібру 122 мм.
- Двічі Попасної – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Сім разів Південного – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Чотири рази Пісків – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.
- Чотири рази Світлодарська – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів Джміль.
- Чотирнадцять разів Богданівки – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм, БМП-1.
- Сім разів Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів.
- Станиці Луганської – з артилерії калібру 122 мм.
- Три рази Щастя – з БМ-21 Град, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Чотири рази Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
- П’ять разів Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Гранітного – з протитанкових ракетних комплексів.
У штабі зазначили, що об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Раніше супутникові знімки показали нові розгортання збройних сил та військової техніки на заході РФ та у Білорусі, що межує з кордонами України.