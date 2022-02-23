Предстоятель православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній і верховний архієпископ Києво-Галицький, глава української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликали український народ до молитви за Україну.

– Для нас, для українського народу, на кремлівську агресію може бути тільки одна відповідь: згуртований опір, захист рідної землі, свободи і гідності, боротьба з агресором до перемоги, – зазначив митрополит Епіфаній на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що історією не раз доведено, що тільки суверенна, незалежна Україна є тим простором, де громадяни різних політичних поглядів, різного етнічного походження з різними релігійними переконаннями можуть залишатися по-справжньому вільними.

І навпаки, життя на досі захоплених Росією українських землях Криму і Донбасу свідчить, що разом з кремлівськими окупантами приходить кровопролиття, руїна, неволя, страх.

– На нашому боці – правда. Нашу державу підтримує світова спільнота, всі люди доброї волі. Мільйони підносять щодня свої молитви за мир для України, – констатував митрополит.

І попросив на українську державу, на воїнів, які захищають Україну, і на весь наш народ Господнє благословення!

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Єдиний у помислах з православним лідером і верховний архієпископ Києво-Галицький, глава Української греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав.

– Сьогодні ми волаємо в молитві до Всевишнього Творця, з особливим закликом до мудрості для тих, кому доручено ухвалювати важливі для суспільства рішення, в чиїх руках лежить доля людства, – зазначив він.

І звернувся з проханням до Отця Небесного про допомогу у відновленні справедливого миру на українській землі.

Папа Римський Франциск знову висловив глибоке занепокоєння погіршенням ситуації навколо України, закликав до дотримання міжнародного права, дипломатичного діалогу і оголосив 2 березня, перший день посту перед Великоднем (за католицьким календарем), днем молитви і посту в ім’я миру.

Джерело: митрополит Єпіфаній, Блаженніший Святослав