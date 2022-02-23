Нацполиция сформировала резерв из 6 тыс. полицейских на случай угроз

Национальная полиция сформировала резерв из 6 тыс. сотрудников спецподразделений. Он будет оперативно задействован в случае возникновении угроз в конкретных регионах.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

– Глава Национальной полиции принял решение о формировании резерва. Полиция уже готова обеспечить резерв сотрудников спецподразделений – более 6 тыс. полицейских, которые будут в случае необходимости оперативно направлены в те регионы, где будет опасность и необходимость присутствия, — объяснил он.

Александр Фацевич добавил, что все распоряжения уже изданы, идет постоянная коммуникация с регионами.

Между тем 23 февраля стартовал призыв резервистов на военную службу по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Призову будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой сержантский состав.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди (ОР-1).