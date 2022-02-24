Сотрудники международного аэропорта Борисполь на своей странице в Facebook сообщили о приостановке работы в связи с закрытием воздушного пространства над Украиной.

— Аэропорт не работает, все пассажиры аэропорта эвакуированы, взлетно-посадочная полоса заблокирована. Службы аэропорта работают во взаимодействии с государственными органами согласно инструкции и действующему законодательству Украины, – отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) проинформировала о том, что регулярные и чартерные рейсы, как с территории Украины, так и по направлению в нашу страну также приостановлены минимум до 23.59 24 февраля 2022 года по киевскому времени.

Сообщается, что МАУ намерена и дальше поддерживать связь с рядом профильных министерств и ведомств, в частности, с МИД Украины, Министерством инфраструктуры Украины.

— Все пассажиры МАУ и граждане Украины, которые оказались за рубежом и должны вернуться в Украину, должны зарегистрироваться на государственном сайте Государственной регистрации украинских граждан , — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пассажирам будет предоставлена информация о интересующих рейсах.

Вся актуальная информация относительно дальнейшего статуса выполнения рейсов будет размещаться на официальном сайте МАУ. Пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте или телефону, которые указаны в бронировании.

МАУ просит пассажиров проверять актуальную контактную информацию, электронную почту, номер индивидуального мобильного телефона.