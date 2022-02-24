Співробітники Міжнародного аеропорту Бориспіль на своїй сторінці в Facebook повідомили про припинення роботи у зв’язку із закриттям повітряного простору над Україною.

– Аеропорт не працює, всі пасажири аеропорту евакуйовані, злітно-посадкова смуга заблокована. Служби аеропорту працюють у взаємодії з державними органами згідно з інструкцією та чинним законодавством України, – зазначається в повідомленні.

У свою чергу пресслужба авіакомпанії Міжнародні авіалінії України (МАУ) поінформувала про те, що регулярні та чартерні рейси, як з території України, так і у напрямку в нашу країну також припинені мінімум до 23.59 24 лютого 2022 року за київським часом.

Повідомляється, що МАУ має намір і далі підтримувати зв’язок з низкою профільних міністерств і відомств, зокрема, з МЗС України, Міністерством інфраструктури України.

– Всі пасажири МАУ і громадяни України, які опинилися за кордоном і повинні повернутися в Україну, повинні зареєструватися на державному сайті Державної реєстрації українських громадян, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всім пасажирам буде надана інформація про рейси, що цікавлять.

Вся актуальна інформація щодо подальшого статусу виконання рейсів буде розміщуватися на офіційному сайті МАУ. Пасажири скасованих рейсів будуть проінформовані за електронною поштою або телефоном, які вказані в бронюванні.

МАУ просить пасажирів перевіряти актуальну контактну інформацію, електронну пошту, номер індивідуального мобільного телефону.