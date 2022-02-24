В Сумской области госпитализировали раненых бойцов ВСУ, требуются доноры крови

В Сумской области в госпитали Глухова и Шостки начали доставлять пострадавших украинских бойцов.

О шести таких пациентах сообщила пресс-служба Глуховского городского совета.

— В Глуховскую больницу доставлены первые шестеро тяжелораненых военнослужащих ВСУ, — говорится в сообщении.

В то же время есть потребность в донорах крови. Их ждут в бывшей детской поликлинике.

На это сообщение уже откликнулись местные жители, пришли более сотни человек.

Утром 24 февраля 2022 года раздались взрывы возле ряда городов Украины. В ответ на агрессивные действия РФ в стране ввели военное положение. В то же время украинские военные успешно защищают границы страны, хотя есть информация и о пострадавших.

Граждан стран призывают не поддаваться панике, не распространять непроверенную информацию из сомнительных источников. По возможности следует оставаться дома.

Источник: Глуховский городской совет