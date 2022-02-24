У Сумській області госпіталізували поранених бійців ЗСУ, потрібні донори крові

У Сумській області до лікарень Глухова та Шостки почали доправляти постраждалих українських бійців.

Про шістьох таких потерпілих повідомила пресслужба Глухівської міської ради.

– У Глухівську лікарню доставлені перші шестеро важкопоранених військовослужбовців ЗСУ, – йдеться у повідомленні.

Водночас є потреба у донорах крові. Їх чекають у колишній дитячій поліклініці.

На це повідомлення уже відгукнулися місцеві жителі, прийшла понад сотня людей.

Вранці 24 лютого 2022 року лунали вибухи біля низки міст України. У відповідь на агресивні дії РФ в Україні запровадили воєнний стан. Водночас українські військові успішно боронять кордони країни, хоча є інформація й про постраждалих.

Громадян України закликають не панікувати, не поширювати неперевірену інформацію із сумнівних джерел. За можливості варто залишатися вдома.

Джерело: Глухівська міська рада