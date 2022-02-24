Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Украинские бойцы держат оборону Змеиного, несмотря на удары из воды и воздуха

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Украинские бойцы держат оборону Змеиного, несмотря на удары из воды и воздуха

Российские захватчики целый день пытаются выбить украинских пограничников с острова Змеиный. Наши бойцы держатся.

— Ситуация по поводу российского вторжения: РФ пытается захватить остров Змеиный, — отметили в ВМС ВСУ.

Там добавили, что оккупанты пытались порваться благодаря обстрелам из крейсера Москва и патрульного корабля Василий Быков. Кроме того, была привлечена авиация, а именно Су-24

— Территория была обстреляна артиллерией крейсера Москва и патрульного корабля Василий Быков. После этого совершен авиационный налет российским Су-24. На острове не осталось ни одного уцелевшего здания, — заявили в ВМС.

Несмотря на все попытки захватчиков выбить украинских бойцов, они держатся.

— Однако украинские морские пехотинцы вместе с Государственной пограничной службой Украины держат оборону острова, — подчеркнули в ВМС.

Читайте
Россия напала на Украину: что происходит сейчас (онлайн)

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка