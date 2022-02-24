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Українські бійці тримають оборону Зміїного попри удари з води та повітря

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Українські бійці тримають оборону Зміїного попри удари з води та повітря

Російські загарбники цілий день намагаються вибити українських прикордонників з острова Зміїний. Наші бійці тримаються.

– Ситуація щодо російського вторгнення: РФ намагається захопити острів Зміїний, – зазначили у ВМС ЗСУ.

Там додали, що окупанти намагалися порватися завдяки обстрілам з крейсера Москва та патрульного корабля Василий Быков. Крім того, була залучена авіація, а саме Су-24

– Територію було обстріляно артилерією крейсеру Москва та патрульного корабля Василий Быков. Після цього здійснено авіаційний наліт російським Су-24. Наразі на острові не залишилося жодної вцілілої будівлі, – заявили у ВМС.

Попри всі спроби загарбників вибити українських бійців, вони тримаються.

– Проте українські морські піхотинці разом з Державною прикордонною службою України тримають оборону острову, – наголосили у ВМС.

 

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