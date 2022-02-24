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Факты / Украина / Общество

Украинские военные обороняют окрестности Сум: войска РФ приблизились к Конотопу

Наташа Тарчевська редактор ленты
Украинские военные обороняют окрестности Сум: войска РФ приблизились к Конотопу

По состоянию на 15:00 24 февраля украинские военные вступили в бой с российскими оккупантами на окраине города Сумы.

Об этом говорится в официальном заявлении Госпогранслужбы. К отпору врагу привлечены пограничники, бойцы ВСУ и Нацгвардии.

Согласно оперативным данным, РФ наступает около города Конотоп.

– Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами на окраине Сум. Украинские военные удерживают оборону, — говорится в сообщении.

С призывом не паниковать к жителям Сумской области обратился глава ОГА Дмитрий Живицкий.

– Сегодня по территории области передвигается как техника Российской Федерации, так и техника Вооруженных Сил Украины. Сегодня украинская армия может дать отпор военным в стране агрессора. Главное, берегите себя, своих родных и близких!!!

Он предупредил, что важно сохранять порядок и не допустить мародерства, а также призвал помогать друг другу, чтобы общими усилиями победить врага.

Источники: ГПСУ, Сумская ОГА

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