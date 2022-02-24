Українські військові обороняють околиці Сум: війська РФ наблизилися до Конотопу

Станом на 15.00 24 лютого українські військові вступили в бій з російськими окупантами на околиці міста Суми.

Про це йдеться в офіційній заяві Держприкордонслужби. До відсічі ворогу долучено прикордонників, бійців ЗСУ та Нацгвардії.

Згідно з оперативними даними, РФ наступає поблизу міста Конотоп.

– Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону, – йдеться у повідомленні.

Із закликом не панікувати до мешканців Сумської області звернувся очільник ОДА Дмитро Живицький.

– Сьогодні по території області пересувається як техніка Російської Федерації, так і техніка Збройних Сил України. Сьогодні українська армія може дати відсіч військовим країни агресора. Головне, бережіть себе, своїх рідних і близьких!!!

Він попередив, що наразі важливо зберігати порядок і не допустити мародерства, а також закликав допомагати один одному, аби спільними зусиллями перемогти ворога.

Джерела: ДПСУ, Сумська ОДА