Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения. Рейсы, которыми будут эвакуировать граждан, планируют выполнить с таких вокзалов:

Луганская область:

Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.

Донецкая область:

Два состава будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

Одесская область:

Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения Укрзализныця не называет и просит следить за обновлениями на официальных страницах и внимательно слушать объявления на вокзалах.

24 февраля в МВД Украины сообщили, что Россия начала вторжение в Украину. Ракеты нанесли удары по Центру военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Также враг из артиллерии обстреливает границы.