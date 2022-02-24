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Факты / Украина / Общество

Укрзализныця готова эвакуировать жителей: откуда можно будет уехать

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
укрзалізниця

Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения. Рейсы, которыми будут эвакуировать граждан, планируют выполнить с таких вокзалов:

Луганская область:

  • Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.

Донецкая область:

  • Два состава будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

Одесская область:

  • Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения Укрзализныця не называет и просит следить за обновлениями на официальных страницах и внимательно слушать объявления на вокзалах.

24 февраля в МВД Украины сообщили, что Россия начала вторжение в Украину. Ракеты нанесли удары по Центру военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Также враг из артиллерии обстреливает границы.

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