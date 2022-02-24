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Укрзалізниця готова евакуювати мешканців: звідки можна буде виїхати

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
укрзалізниця

Укрзалізниця готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування. Рейси, якими будуть евакуйовувати громадян, планують виконати з таких вокзалів:

Луганська область:

  • Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово та Рубіжного сьогодні вдень.

Донецька область:

  • Два склади відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки.

Одеська область:

  • Один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення Укрзалізниця не називає і просить стежити за оновленнями на офіційних сторінках та уважно слухати оголошення на вокзалах міст.

24 лютого у МВС України повідомили, про те, що Росія розпочала вторгнення в Україну. Ракети завдали ударів по центру військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Також ворог з артилерії обстрілює кордони.

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