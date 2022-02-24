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Факты / Украина / Общество

Верховная Рада поддержала введение военного положения 300 голосами

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Верховная Рада поддержала введение военного положения 300 голосами

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 подписал Указ № 64/2022 О введении военного положения в Украине. Верховная Рада утвердила этот документ 300 голосами.

Военное положение вводится с 5:30 24 февраля 2022 сроком на 30 суток, говорится в документе. Решение было принято в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны и в соответствии с украинским законодательством.

Все необходимые меры и полномочия по обеспечению обороны Украины, безопасности населения и интересов государства осуществляет военное командование вместе с Министерством внутренних дел Украины, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления согласно Закону Украины О правовом режиме военного положения.

Следует учитывать, что в связи с введением военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также внедряться временное ограничение прав и законных интересов юридические лица.

Кабинету Министров Украины поручено безотлагательно ввести в действие план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине, обеспечить соответствующее финансирование.

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям поручено безотлагательно вместе с местными государственными администрациями и другими государственными органами, учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности привести в готовность государственную систему гражданской защиты, ее функциональные и территориальные подсистемы.

Также областные, Киевская городская государственные администрации, органы местного самоуправления должны создать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию во время действия военного положения.

Министерство иностранных дел Украины должно обеспечить информирование в установленном порядке Генерального секретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничении прав и свобод человека и гражданина, что является отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, и о пределе этих отклонений и причинах принятия такого решения.

Источник: Представительство Президента Украины

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