Верховная Рада поддержала введение военного положения 300 голосами

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 подписал Указ № 64/2022 О введении военного положения в Украине. Верховная Рада утвердила этот документ 300 голосами.

Военное положение вводится с 5:30 24 февраля 2022 сроком на 30 суток, говорится в документе. Решение было принято в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны и в соответствии с украинским законодательством.

Все необходимые меры и полномочия по обеспечению обороны Украины, безопасности населения и интересов государства осуществляет военное командование вместе с Министерством внутренних дел Украины, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления согласно Закону Украины О правовом режиме военного положения.

Следует учитывать, что в связи с введением военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также внедряться временное ограничение прав и законных интересов юридические лица.

Кабинету Министров Украины поручено безотлагательно ввести в действие план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине, обеспечить соответствующее финансирование.

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям поручено безотлагательно вместе с местными государственными администрациями и другими государственными органами, учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности привести в готовность государственную систему гражданской защиты, ее функциональные и территориальные подсистемы.

Также областные, Киевская городская государственные администрации, органы местного самоуправления должны создать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию во время действия военного положения.

Министерство иностранных дел Украины должно обеспечить информирование в установленном порядке Генерального секретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничении прав и свобод человека и гражданина, что является отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, и о пределе этих отклонений и причинах принятия такого решения.

Источник: Представительство Президента Украины