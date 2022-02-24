Верховна Рада ухвалила запровадження воєнного стану 300 голосами

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого 2022 року підписав Указ № 64/2022 Про введення воєнного стану в Україні. Верховна Рада затвердила цей документ 300 голосами.

Воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, йдеться у документі. Рішення було ухвалено у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони та відповідно до українського законодавства.

Всі необхідні заходи і повноваження для забезпечення оборони України, безпеки населення та інтересів держави здійснює військове командування разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування згідно із Законом України Про правовий режим воєнного стану.

Потрібно враховувати, що у зв’язку із запровадженням воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також впроваджуватися тимчасове обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

Кабінету Міністрів України доручено невідкладно ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні, забезпечити відповідне фінансування.

Державній службі України з надзвичайних ситуацій доручено невідкладно разом з місцевими державними адміністраціями та іншими державними органами, установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності привести у готовність державну систему цивільного захисту, її функціональні та територіальні підсистеми.

Також обласні, Київська міська державні адміністрації, органи місцевого самоврядування повинні утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню під час дії воєнного стану.

Міністерство закордонних справ України має забезпечити інформування в установленому порядку Генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про запровадження в Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини та громадянина, що є відхиленням від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, та про межу цих відхилень і причини ухвалення такого рішення.

Джерело: Представництво Президента України