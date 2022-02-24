Війська РФ хочуть проникнути в урядовий квартал – Подоляк

Існує можливість спроби російських загарбників проникнути в урядовий квартал, який розташований у Києві.

Про це повідомив радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Можливе точкове десантування. Нині йдуть бої у Гостомелі. Можлива спроба проникнути в урядовий квартал. Бо я вже говорив, одна з цілей РФ – прибрати вище керівництво країни, – зазначив Подоляк.

Також він звернувся до присутніх на брифінгу журналістів. Подоляк закликав їх з метою безпеки продовжити роботу з редакцій своїх видань.

Крім того, він додав, зараз ідуть запеклі бої в Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській областях, на Півдні та Сході України.

Подоляк переконує, що тактика ворога нині зрозуміла.

– Тактика росіян повністю вже зрозуміла: вони хочуть відсікти частину України. І там вони входять масштабними колонами. Збройні сили України там працюють достатньо ефективно і завдають великих втрат росіянам, – зазначив він.