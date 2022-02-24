Некоторые отделения Новой почты в связи с вторжением России в Украину 24 февраля 2022 года приостановили свою работу. Об этом сообщается на сайте организации.

Сейчас большинство отделений Новой почты работают, но жителей Украины просят оперативно забирать свои посылки.

— Поскольку ситуация постоянно меняется, просим вас не тянуть и забирать свои посылки. Хотим также подчеркнуть, что возможны задержки отправлений из-за ситуации на дорогах. Кроме того, отправка посылок в Донецкую и Луганскую область полностью заблокирована, — сообщили там.

Новая почта опубликовала список неработающих отделений.

Чугуев, Отделение №2

Киев, Отделение №15, 39, 97, 142, 226, 247, 262

Бровары, Отделение №2

Харьков, Отделения № 25, 28, 52, 84, 111, 131, 136,

Село Дубеевка, Черкасской области

Обухов, Отделение №5

Мариуполь, Отделение №29

Умань, Отделение №1,7

Одесса, Отделение №80

Каменское, Отделение №7

Николаев, Отделение №2

Изюм – закрыты все отделения

Сумы, Отделения № 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24

Днепр, Отделение №1, 9, 101

Крыжополь, Отделение №1

Следить за оперативной информацией на сайте ЧП и получить оперативные данные о работе отделений можно за этой ссылкой.

Источник: Новая почта