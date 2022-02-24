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Факты / Украина / Общество

Как работает Новая почта и какие отделения перестали работать

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
штраф новая почта

Некоторые отделения Новой почты в связи с вторжением России в Украину 24 февраля 2022 года приостановили свою работу. Об этом сообщается на сайте организации.

Сейчас большинство отделений Новой почты работают, но жителей Украины просят оперативно забирать свои посылки.

— Поскольку ситуация постоянно меняется, просим вас не тянуть и забирать свои посылки. Хотим также подчеркнуть, что возможны задержки отправлений из-за ситуации на дорогах. Кроме того, отправка посылок в Донецкую и Луганскую область полностью заблокирована, — сообщили там.

Новая почта опубликовала список неработающих отделений.

  • Чугуев, Отделение №2
  • Киев, Отделение №15, 39, 97, 142, 226, 247, 262
  • Бровары, Отделение №2
  • Харьков, Отделения № 25, 28, 52, 84, 111, 131, 136,
  • Село Дубеевка, Черкасской области
  • Обухов, Отделение №5
  • Мариуполь, Отделение №29
  • Умань, Отделение №1,7
  • Одесса, Отделение №80
  • Каменское, Отделение №7
  • Николаев, Отделение №2
  • Изюм – закрыты все отделения
  • Сумы, Отделения № 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24
  • Днепр, Отделение №1, 9, 101
  • Крыжополь, Отделение №1

Следить за оперативной информацией на сайте ЧП и получить оперативные данные о работе отделений можно за этой ссылкой.

Источник: Новая почта

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