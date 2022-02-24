Некоторые отделения Новой почты в связи с вторжением России в Украину 24 февраля 2022 года приостановили свою работу. Об этом сообщается на сайте организации.
Сейчас большинство отделений Новой почты работают, но жителей Украины просят оперативно забирать свои посылки.
— Поскольку ситуация постоянно меняется, просим вас не тянуть и забирать свои посылки. Хотим также подчеркнуть, что возможны задержки отправлений из-за ситуации на дорогах. Кроме того, отправка посылок в Донецкую и Луганскую область полностью заблокирована, — сообщили там.
Новая почта опубликовала список неработающих отделений.
- Чугуев, Отделение №2
- Киев, Отделение №15, 39, 97, 142, 226, 247, 262
- Бровары, Отделение №2
- Харьков, Отделения № 25, 28, 52, 84, 111, 131, 136,
- Село Дубеевка, Черкасской области
- Обухов, Отделение №5
- Мариуполь, Отделение №29
- Умань, Отделение №1,7
- Одесса, Отделение №80
- Каменское, Отделение №7
- Николаев, Отделение №2
- Изюм – закрыты все отделения
- Сумы, Отделения № 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24
- Днепр, Отделение №1, 9, 101
- Крыжополь, Отделение №1
Следить за оперативной информацией на сайте ЧП и получить оперативные данные о работе отделений можно за этой ссылкой.
Источник: Новая почта