Деякі відділення Нової пошти у зв’язку з вторгненням Росії в Україну 24 лютого 2022 року призупинили свою роботу. Про це повідомляється на сайті організації.
Наразі більшість відділень Нової пошти працюють, але жителів України просять оперативно забирати свої посилки.
— Оскільки ситуація постійно змінюється, просимо вас не затягувати та забирати свої посилки. Хочемо також наголосити, що можливі затримки відправлень через ситуацію на дорогах. Крім того, відправка посилок у Донецьку і Луганську область повністю заблокована, – повідомили там.
Нова пошта опублікувала список відділень, які не працюють наразі:
- Чугуїв, Відділення №2
- Київ, Відділення № 15, 39, 97, 142, 226, 247, 262
- Бровари, Відділення №2
- Харків, Відділення № 25, 28, 52, 84, 111, 131, 136,
- Село Дубіївка, Черкаської області
- Обухів, Відділення №5
- Маріуполь, Відділення №29
- Умань, відділення №1,7
- Одеса, Відділення №80
- Кам’янське, Відділення № 7
- Миколаїв, Відділення №2
- Ізюм – закриті всі відділення
- Суми, Відділення № 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24
- Дніпро, Відділення №1, 9, 101
- Крижопіль, відділення №1
Стежити за оперативною інформацією на сайті НП та отримати оперативні дані про роботу відділень можна за цим посиланням.
Джерело: Нова пошта