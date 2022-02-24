Деякі відділення Нової пошти у зв’язку з вторгненням Росії в Україну 24 лютого 2022 року призупинили свою роботу. Про це повідомляється на сайті організації.

— Оскільки ситуація постійно змінюється, просимо вас не затягувати та забирати свої посилки. Хочемо також наголосити, що можливі затримки відправлень через ситуацію на дорогах. Крім того, відправка посилок у Донецьку і Луганську область повністю заблокована, – повідомили там.

Нова пошта опублікувала список відділень, які не працюють наразі:

Чугуїв, Відділення №2

Київ, Відділення № 15, 39, 97, 142, 226, 247, 262

Бровари, Відділення №2

Харків, Відділення № 25, 28, 52, 84, 111, 131, 136,

Село Дубіївка, Черкаської області

Обухів, Відділення №5

Маріуполь, Відділення №29

Умань, відділення №1,7

Одеса, Відділення №80

Кам’янське, Відділення № 7

Миколаїв, Відділення №2

Ізюм – закриті всі відділення

Суми, Відділення № 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24

Дніпро, Відділення №1, 9, 101

Крижопіль, відділення №1

Стежити за оперативною інформацією на сайті НП та отримати оперативні дані про роботу відділень можна за цим посиланням.

Джерело: Нова пошта