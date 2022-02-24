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Факти / Україна / Суспільство

Як працює Нова пошта та які відділення перестали працювати

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Деякі відділення Нової пошти у зв’язку з вторгненням Росії в Україну 24 лютого 2022 року призупинили свою роботу. Про це повідомляється на сайті організації.

Наразі більшість відділень Нової пошти працюють, але жителів України просять оперативно забирати свої посилки.

— Оскільки ситуація постійно змінюється, просимо вас не затягувати та забирати свої посилки. Хочемо також наголосити, що можливі затримки відправлень через ситуацію на дорогах. Крім того, відправка посилок у Донецьку і Луганську область повністю заблокована, – повідомили там.

Нова пошта опублікувала список відділень, які не працюють наразі:

  • Чугуїв, Відділення №2
  • Київ, Відділення № 15, 39, 97, 142, 226, 247, 262
  • Бровари, Відділення №2
  • Харків, Відділення № 25, 28, 52, 84, 111, 131, 136,
  • Село Дубіївка, Черкаської області
  • Обухів, Відділення №5
  • Маріуполь, Відділення №29
  • Умань, відділення №1,7
  • Одеса, Відділення №80
  • Кам’янське, Відділення № 7
  • Миколаїв, Відділення №2
  • Ізюм – закриті всі відділення
  • Суми, Відділення № 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24
  • Дніпро, Відділення №1, 9, 101
  • Крижопіль, відділення №1

Стежити за оперативною інформацією на сайті НП та отримати оперативні дані про роботу відділень можна за цим посиланням.

Джерело: Нова пошта

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