Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

В Костополе задержали 18-летнюю девушку, рисовавшую метки

Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
мітки військ РФ на дорогах

Сегодня, 25 февраля, около 10.00 полицейские в Костополе Ровенской области задержали девушку, которая рисовала метки. Ею оказалась 18-летняя жительница села Городница Житомирской области. Ее передали работникам СБУ для выяснения всех обстоятельств.

Обнаружить девушку удалось благодаря сотрудникам полиции в составе мобильной группы совместно с местными жителями, которые тоже патрулировавшими территорию. Вблизи отделения почты она рисовала знак в виде креста.

Девушка призналась, что по-прежнему производила маркировку за вознаграждение. Сейчас же прибыла в Костополь с этой же целью.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты оставляют на дорогах Украины специальные ночные метки. Благодаря им они упрощают себе наступление ночью.

Также мы писали, что в Украине создали бот для сообщений об обнаруженных метках оккупантов на дорогах.

Теперь можно сфотографировать эти метки, и точки, где они зафиксированы, попадут в единую базу на Google Maps.

Как пояснили в Нацполиции, нужно сделать фото через бот и добавить геометку.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка