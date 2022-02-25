Сьогодні, 25 лютого, близько 10.00 поліцейські в Костополі, що в Рівненській області, затримали дівчину, яка малювала мітки. Нею виявилася 18-річна жителька села Городниця Житомирської області. Її передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.

Виявити дівчину вдалося завдяки працівникам поліції у складі мобільної групи спільно із місцевими жителями, які теж патрулювали територію. Поблизу відділення пошти вона малювала знак у вигляді хреста.

Дівчина зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти залишають на дорогах України спеціальні нічні мітки. Завдяки ним вони полегшують собі наступ уночі.

Також ми писали, що в Україні створили бот для повідомлень про виявлені мітки окупантів на дорогах.

Тепер можна сфотографувати ці мітки, й точки, де їх зафіксовано, потраплять до єдиної бази на Google Maps.

Як пояснили в Нацполіції, потрібно зробити фото через бот та додати геомітку.