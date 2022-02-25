Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Изменение радиационного фона – специалисты разъяснили данные о колебании показателей

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Изменение радиационного фона – специалисты разъяснили данные о колебании показателей

Колебания уровня радиации не связаны с повреждением каких-либо объектов в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщают представители Государственной инспекции ядерного регулирования.

— Такие колебания показателей датчиков Аскро специалисты Экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли, — говорится в сообщении.

Сейчас состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС — без изменений.

24 февраля утром вражеские российские войска вторглись на территорию Украины. Они начали наступление с разных направлений, возле ряда городов звучали взрывы. Им дали отпор украинские военные.

Читайте
Бои за Киев и удары по Ровно: что происходит во второй день масштабной войны в Украине (онлайн)

Сейчас продолжаются противостояния. Накануне появилась информация о превышении радиационного фона в ЧАЭС. Однако причины не указывались.

Украинцев призывают не паниковать, по возможности оставаться дома или в бомбоубежищах и доверять информации только из проверенных источников.

Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка