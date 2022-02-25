Колебания уровня радиации не связаны с повреждением каких-либо объектов в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщают представители Государственной инспекции ядерного регулирования.

— Такие колебания показателей датчиков Аскро специалисты Экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли, — говорится в сообщении.

Сейчас состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС — без изменений.

24 февраля утром вражеские российские войска вторглись на территорию Украины. Они начали наступление с разных направлений, возле ряда городов звучали взрывы. Им дали отпор украинские военные.

Сейчас продолжаются противостояния. Накануне появилась информация о превышении радиационного фона в ЧАЭС. Однако причины не указывались.

Украинцев призывают не паниковать, по возможности оставаться дома или в бомбоубежищах и доверять информации только из проверенных источников.

Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины