Коливання рівня радіації не пов’язане з пошкодженням будь-яких об’єктів у Чорнобильській зоні.

Про це повідомляють представники Державної інспекції ядерного регулювання України.

– Такі коливання показників датчиків Аскро фахівці Екоцентру пов’язують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу, – йдеться у повідомленні.

Наразі стан ядерних установок та інших об’єктів ЧАЕС перебуває – без змін.

24 лютого вранці ворожі російські війська вторглися на територію України. Вони почали наступ з різних напрямків, біля низки міст лунали вибухи. Їм дали відсіч українські військові.

Наразі тривають протистояння. Напередодні з’явилася інформація про перевищення радіаційного фону у ЧАЕС. Проте причини не зазначалися.

Українців закликають не панікувати, за можливості залишатися вдома чи у бомбосховищах та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України