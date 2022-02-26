Можно ли брать чужую машину при военном положении в Украине

Утром 24 февраля Россия начала войну против Украины, страна-агрессор совершила вооруженную агрессию в разных регионах государства. Из-за вторжения российских захватчиков в Украине было введено военное положение, во время которого могут действовать различные ограничения.

Например, у местных властей есть полномочия вводить комендантский час (запрет на пребывание в определенный период суток на улицах), осуществлять особый режим работы и усиливать охрану объектов государственного значения.

Кто может воспользоваться вашим имуществом

Военное командование самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, Совета Министров Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления может принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной, коммунальной или государственной собственности.

Однако для этого необходимо выдать соответствующие документы установленного образца. Отчуждение автомобиля, дома или другого имущества должно происходить в установленном законом порядке.

Запомните, чужие люди не имеют права прийти в ваш дом, требовать отдать свою машину или другое транспортное средство.

Правительство Украины призывает граждан быть осторожными – российско-оккупационные войска до сих пор пытаются захватить территорию нашего государства. Боевики совершают обстрелы в городах и населенных пунктах, где гибнут мирные жители и наши защитники.