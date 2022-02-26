Чи можна брати чужу машину під час воєнного стану в Україні

Вранці 24 лютого Росія розпочала війну проти України, країна-агресор здійснила збройну агресію у різних регіонах держави. Через вторгнення російських загарбників в Україні запровадили воєнний стан, під час якого можуть діяти різні обмеження.

Наприклад, місцева влада має повноваження вводити комендантську годину (заборону на перебування у певний період доби на вулицях), здійснювати особливий режим роботи та посилювати охорону об’єктів державного значення.

Хто може скористатися вашим майном

Військове командування самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування може примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній, комунальній або державній власності.

Однак для цього вам повинні видати відповідні документи встановленого зразка. Відчуження автомобіля, оселі або іншого майна має відбуватися в установленому законом порядку.

Запам’ятайте, чужі люди не мають права прийти до вашої оселі, вимагати віддати свою машину чи інший транспортний засіб.

Уряд України закликає громадян бути обережними – російсько-окупаційні війська досі намагаються загарбати територію нашої держави. Бойовики здійснюють обстріли у містах та населених пунктах, де гинуть мирні жителі та наші захисники.