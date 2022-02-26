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Факты / Украина / Общество

Пленные россияне просятся домой, извиняются и призывают своих сложить оружие

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
полонені російські окупанти

Украинские силовики под Киевом захватили еще одного российского оккупанта, пришедшего с оружием в Украину по приказу Владимира Путина.

Видео пленного полковника Росгвардии, который извиняется перед украинцами за то, что ступил на чужую территорию, опубликовало СБУ.

По словам пленного спецназовца, утром 24 февраля им приказали “помогать ВС РФ в захвате территории Украины и обеспечении контроля над ней и подавлении сопротивления граждан Украины”.

Он также утверждает, что “они не до конца понимали, куда едут, потому что руководство не до конца доводило информацию”. Он рассказал, как под видом “учений” в Беларуси готовилось вторжение в Украину. Оккупанты привлекли большое количество региональных подразделений Росгвардии, в том числе чеченцев.

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Пленный россиянин призывает российских оккупантов сложить оружие и “прекратить планомерное уничтожение мирного населения”. На видео СБУ видно, как он извиняется перед украинцами.

Еще два российских пленных оккупанта в Харькове уже навоевались, не нашли в Украине “фашистов” и очень просят родителей, чтобы они помогли забрать их домой.

По состоянию на утро, 26 февраля, стало известно об уничтожении уже более 3,5 тыс. российских военных, пришедших с войной на украинскую землю, были уничтожены.

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